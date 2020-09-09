В Чехии поезд столкнулся с техническим составом, есть пострадавшие

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции в чешском Кдине пассажирский поезд столкнулся с техническим составом. Пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщает чешский новостной портал Irozhlas.cz.

Инцидент произошел около 7.15 по местному времени 9 сентября. По имеющейся информации, столкнулись пассажирский поезд и железнодорожный диагностический комплекс, состоящий из локомотива и одного вагона. Один пострадавший получил серьезные травмы. Несколько человек оказались заблокированы в пассажирском поезде.

На месте находятся службы спасения. Причина происшествия выясняется. Движение на линии Кдине - Домажлице временно прервано. Пассажиров предупредили о задержке поездов. Согласно информации сайта Чешских железных дорог, уже организовано альтернативное автобусное сообщение.-0-