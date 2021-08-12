В Чехии полиция задержала фургон с 29 мигрантами из Сирии

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге полиция после длительной погони по городу задержала фургон с 29 мигрантами из Сирии. Об этом сообщает чешское издание Novinky.Сегодня на автомагистрали D1 сотрудники пражской полиции заметили подозрительный микроавтобус, водитель которого игнорировал требования правоохранителей остановиться. После продолжительной погони фургон удалось остановить только в пражском районе Голешовице.После остановки из микроавтобуса выбежали несколько десятков человек, которые попытались скрыться. Полиции удалось задержать 29 человек, все они являются мигрантами из Сирии. Сообщается, что водителю микроавтобуса удалось сбежать.-0-