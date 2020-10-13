В Чехии полностью закроют все клубы, бары, кафе и рестораны

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии объявило о новом комплексе мер против распространения коронавируса. С 14 октября в стране будут полностью закрыты все клубы, бары, кафе и рестораны, сообщает чешский портал 420on.cz.

Также с 14 октября будет запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах и собираться группами более шести человек. Этими мерами правительство отреагировало главным образом на ситуации, когда люди выходят на улицу после закрытия ресторанов (сейчас оно происходит в 20.00) и продолжают общаться компаниями.

Продажа еды навынос сможет осуществляться только до 20.00. Исключение сделано также для ресторанов в отелях: они смогут обслуживать клиентов до 20.00.

Кроме того, как уже анонсировалось, с 14 октября будут закрыты все школы как минимум до 1 ноября (включая осенние каникулы). Детские сады продолжат работать. В вузах разрешено проводить экзамены с участием до 10 человек, в ПТУ временно отменены практические уроки.

Ограничения будут действовать до окончания режима ЧП, то есть до 3 ноября. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не исключил, что правительство захочет его продлить и после этой даты. В то же время, если за неделю репродукционное число удастся снизить до 0,8, по словам Бабиша, ограничения для заведений общепита могут быть смягчены.

По последним данным, в Чехии зафиксировано более 121 тыс. зараженных COVID-19, более 1 тыс. больных с момента вспышки скончались.-0-