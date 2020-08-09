В Чехии при пожаре в жилом доме погибли 11 человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар, вспыхнувший в одном из панельных домов города Богумин Моравско-Силезского края на северо-востоке Чехии, унес жизни 11 человек, сообщает чешское "Радио Прага".
По словам пресс-секретаря пожарной службы Лукаша Поппа, при пожаре в одной из квартир на 11-м этаже, где началось возгорание, погибли шесть человек. Еще пять человек разбились, выпрыгнув из окон квартиры, расположенной на 12-м этаже. В числе жертв - трое детей.
Как сообщил гетман Моравско-Силезского края Иво Вондрак, причиной пожара стал поджог. По факту совершения преступления задержан один подозреваемый. Обстоятельства происшедшего расследует полиция.
Отмечается также, что при тушении пожара тяжелые ранения получил один из пожарных. Всего пострадали двое пожарных и один полицейский.-0-