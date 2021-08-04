В Чехии при столкновении двух поездов пострадали не менее 50 человек

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 50 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Чехии. Об этом сообщает чешский новостной портал novinky.cz.

Как сообщает официальный сайт чешских железных дорог, авария произошла около 8 часов утра возле одной из деревень в Чехии. По предварительной информации, на месте происшествия находится около пятидесяти раненых. По словам министра транспорта Чехии Карела Гавличека, водитель одного из поездов проехал на красный свет.

На место происшествия направлены спасательные вертолеты и машины скорой помощи. Министр транспорта Чехии Карел Гавличек охарактеризовал ситуацию как серьезную и сообщил, что вскоре прибудет на место происшествия.-0-

Фото полиции Чехии