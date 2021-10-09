В Чехии прошли выборы в нижнюю палату парламента

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны предварительные итоги голосования на выборах нижней палаты парламента Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт газеты Mlada fronta Dnes.
После завершения подсчета Чешским статистическим управлением первых голосов избирателей, согласно данным газеты, возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем центристское политическое движением АНО ("Акция недовольных граждан") уверенно лидирует на выборах. Движение получило поддержку у 31% избирателей, принявших участие в голосовании.
В нижнюю палату парламента прошла партийная коалиция "Вместе", в которую входят правые Гражданская демократическая партия, Христианские демократы и партия "Традиция, ответственность, процветание - 09" с 23,9% голосов избирателей. Леволиберальная Пиратская партия Чехии, создавшая коалицию с центристским движением "Старосты и независимые", получила 12,4% голосов. Преодолеть установленный законом барьер в 5% голосов избирателей и провести своих представителей в парламент смогли партия "Свобода и прямая демократия" (10,5%), Чешская социал-демократическая партия (5,3%) и гражданское движение "Присяга", которое набрало 5% голосов.
Явка на голосование составила около 62%.-0-