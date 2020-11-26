В Чехии проведут всеобщее тестирование на коронавирус

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии планируют провести добровольное бесплатное тестирование всех жителей на коронавирусную инфекцию, пишет Reuters.

В стране проживают 10,5 млн человек. Тестирование проведут до 25 декабря. Об инициативе властей сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

"Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества получить возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген", - заявил премьер.

Чехия во время второй волны пандемии ввела строгий карантин, и количество новых случаев COVID-19 значительно снизилось.-0-