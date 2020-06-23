В Чехии расследуют случаи заведомого распространения COVID-19

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская полиция в период с 12 марта по 17 мая - то есть во время действия в стране чрезвычайного положения - открыла уголовное производство в отношении 18 лиц, заведомо распространяющих коронавирус. Об этом сообщает "Радио Прага".

В частности, в СИЗО г.Брно находится женщина, которая, несмотря на домашний карантин, разъезжала по городу на такси и посещала торговые центры, не надевая при этом маски. Еще одна женщина устроила у себя дома семейный пикник для 30 гостей, зная при этом, что болеет COVID-19.

Другим 14 лицам предъявлены обвинения в связи с распространением недостоверной информации, которая могла вызывать панику.

Подозреваемым грозит тюремное наказание сроком до 8 лет.

По последним данным, в Чехии подтвержден 10 561 случай COVID-19, с момента вспышки скончались 336 человек. Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 9,1 млн, с момента вспышки скончались 472 тыс. человек. Наибольшее число зараженных - в США (2,3 млн), на втором месте - Бразилия (1,1 млн), на третьем - Россия (592 тыс.)-0-