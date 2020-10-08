В Чехии растет число пожилых людей, не имеющих права на получение пенсии

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии растет число людей, которые не имеют права на получение пенсии после достижения пенсионного возраста. Об этом заявил чешский омбудсмен Станислав Кржечек, сообщает новостной портал TN.cz.

Омбудсмен обратил внимание, что в Чехии минимальный страховой стаж для получения пенсии сейчас составляет 35 лет. Это значительно выше, чем в других европейских странах.

Еще в 2010 году минимальный страховой стаж для чешских пенсионеров составлял 25 лет. Но после принятия соответствующих законодательных актов условия для получения права на пенсию стали ужесточаться. Так, с 2009 года в стаж не включаются годы учебы, а также годы работы в странах, с которыми у Чехии нет соглашений о социальном обеспечении.

По словам Станислава Кржечека, в год порядка 5 тыс. чехов, или 5% от всех заявителей, получают отказ в получении пенсии в основном из-за несоблюдения минимального страхового стажа. По прогнозу омбудсмена, это число будет увеличиваться.

Юрист офиса омбудсмена Павел Матейичек сообщил, что людям пенсионного возраста, которым не хватает страхового стажа для получения пенсии, приходится наверстывать упущенное. "Пожилые люди могут пойти работать или доплачивать за оставшиеся годы", - сообщил Павел Матейичек изданию Seznam Zprаvy. Однако у некоторых пожилых людей нет такой возможности из-за проблем со здоровьем или из-за отсутствия средств. Таким образом, ситуация может привести к росту бедности среди пожилых людей.-0-