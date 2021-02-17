В Чехии растет число заболевших COVID-19, больницы переполнены

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии за минувшие сутки было зарегистрировано 12 486 подтвержденных случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с 8 января, сообщает "Радио Прага".

По данным Минздрава страны, 1196 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, что является вторым по величине показателем с момента вспышки пандемии. Больше больных в тяжелой форме было только 3 ноября 2020 года - 1200 человек.

Всего с начала пандемии в Чехии были инфицированы уже более 1,1 млн человек, почти 18,6 тыс. умерли.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны заявил: в стране, особенно в западных регионах, все больше распространяется британский штамм коронавируса. "В некоторых регионах британская мутация коронавируса уже присутствует в 80% положительных тестов, а в среднем по стране - примерно в 40%", - сказал Ян Блатны.

Глава ведомства прогнозирует, что в течение двух-трех недель по всей Чехии эпидемическая ситуация может быть такой же сложной, как в городах Хеб, Соколов и Трутнов, которые правительство закрыло на карантин из-за коронавируса. В связи с этим, по его словам, нельзя исключать закрытия других регионов.

Ян Блатны также сообщил: больницы приближаются к пределу своих возможностей. Поэтому, по словам министра, лечебные учреждения должны подготовиться к системе ухода за пациентами, аналогичной той, что используется при массовых бедствиях. Также рассматривается возможность перепрофилирования специализированных больниц, которые до этого не лечили пациентов с COVID-19.-0-