В Чехии с 21 октября обязательно носить защитные маски на улице

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Чехии Роман Примула объявил о новых ограничениях. В полночь 21 октября вступают в силу правила: средства защиты дыхательных путей нужно будет носить на улице в населенных пунктах при условии, что менее чем в 2 м есть другие люди. Об этом сообщает чешский портал 420on.

Уточняется, что в новых правилах насчет масок исключения сделаны для членов одной семьи, если они находятся на расстоянии ближе 2 м друг к другу, но прочих людей рядом нет, а также для тех, кто занимается спортом на открытом воздухе или гуляет в парках. При этом в автомобилях нужно будет надевать маски, если в салоне не члены одной семьи.

Также глава Минздрава Чехии сообщил: в домах престарелых будут созданы отдельные палаты для пациентов с коронавирусом с легким течением болезни. Им предоставят особый персонал, который не будет контактировать с остальными работниками, сообщает "Радио Прага".

Роман Примула также сообщил, что правительство рассматривает возможность вывезти учеников начальных школ первой ступени (с первого по пятый класс) на обучение в загородные пансионаты. Однако, как подчеркнул министр, это зависит от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Как отметил Роман Примула, на неделе правительство и Центральный кризисный штаб не планируют рассматривать возможность локдауна.

Общее число зараженных COVID-19 в Чехии составляет 181 962, с момента вспышки скончались 1 513 человек. В стране проведено 1,814 млн тестов.-0-