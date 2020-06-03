В Чехии с 8 июня вступает в силу новый этап смягчения карантинных мер

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии с 8 июня вступает в силу новый этап смягчения мер карантина, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Radio Prague International.

Как заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, будет разрешено проводить мероприятия численностью до 500 человек. Правила социального дистанцирования отменят при посещении театров и кинотеатров. Правительство приняло решение увеличить максимальное число посетителей зоопарков, ботанических садов и дендрариев до 250 человек на гектар. Ранее был установлен лимит до 150 человек. С 15 июня правительство планирует полностью отменить эти ограничения.

Первый этап снятия карантинных мер вступил в силу 11 мая, когда открылись террасы ресторанов, торговые центры и парикмахерские. Затем в школы вернулись ученики младших классов, а при соблюдении социальной дистанции на улице разрешили ходить без медицинской маски. С 25 мая для посетителей открылись внутренние помещения замков, зоопарков и других культурных и развлекательных объектов, также были разрешены мероприятия численностью до 300 человек.-0-