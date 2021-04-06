В Чехии школьники начальных классов возобновят занятия с 12 апреля

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии приняло сегодня решение о возобновлении в стране с 12 апреля занятий в начальных классах школ и очного обучения в подготовительных группах дошкольников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

Постепенное возвращение всех учеников в классы ожидается до конца этого учебного года, оно будет зависеть от развития эпидситуации в республике.

Ранее 6 апреля кабмин объявил о возобновлении в Чехии с 12 апреля работы магазинов, которые не реализуют товары первой необходимости, а также предприятий оказания бытовых услуг населению, рынков сельхозпродукции, зоопарков и ботанических садов.

С 12 апреля в Чехии отменят режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, который введен 5 октября 2020 года. Одновременно начнется постепенная отмена социальных ограничений. В частности, с 12 апреля снимается запрет на перемещение жителей страны между ее административными районами и отменяется комендантский час, действующий с 21.00 до 5.00.-0-