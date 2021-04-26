В Чехии школы возобновили очное обучение

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологическая ситуация в Чехии улучшается, поэтому с сегодняшнего дня за парты должны вернуться ученики старших классов средних школ, а в аудитории вузов - студенты выпускных курсов. Такое решение приняло Министерство образования, оно было согласовано с Минздравом страны, сообщает ТАСС.

Обучение в школах будет проходить при максимальном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Периодически должно проводиться тестирование учеников и педагогов на коронавирус.

В Карловарском, Пльзеньском и Краловеградецком краях Чехии в детские сады вернутся все воспитанники. В остальных регионах в детсадах, где санитарно-эпидемиологическая ситуация остается более сложной, пока действуют только старшие группы. Начальные школы республики уже возобновили очное обучение с 12 апреля.

В Чехии за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 619 383, из них вылечились 1 524 146 человек. В стране умерли 28 962 жителя с диагнозом COVID-19.-0-