В Чехии столкнулись пассажирские поезда: три человека погибли, около 20 ранены

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении двух пассажирских поездов у села Пернинк в Карловарском крае на западе Чехии погибли по меньшей мере три человека, около 20 получили ранения, сообщает ТАСС.

По словам представителя объединенного корпуса спасателей и пожарных Чехии Мартина Касала, некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения. На место ЧП прибыли медики, спасатели и пожарные.

По предварительным данным, поезда по не установленным пока причинам следовали на встречу друг другу по одной железнодорожной колее. Машинисты включили аварийные системы торможения, но не смогли избежать столкновения.-0-