В Чехии упал и взорвался вертолет: два человека погибли

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет потерпел крушение сегодня в деревне рядом с чешским городом Находом. Погибли два человека, находившихся на борту, сообщает чешский информационный портал Lidovky .

Инцидент произошел около 9.00 утра по местному времени. По словам очевидцев происшествия, вертолет упал посреди поля, примерно в 200 м от жилого дома. После удара о землю произошел взрыв и начался пожар.

На месте работают пожарные и медики. Возгорание ликвидировано. Как сообщают спасатели, вертолет принадлежал частной компании. Полиция совместно с авиационными экспертами выясняет, куда направлялся вертолет, а также другие обстоятельства происшествия.-0-