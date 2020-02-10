В Чехии ураган оставил без электричества 100 тыс. пользователей

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный шторм "Сабина" (в Великобритании ему присвоили имя "Сиара") обрушился на Чехию. В результате разгула стихии без электричества остались около 100 тыс. пользователей, сообщает чешское издание Expres.

Уточняется, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Центральной Чехии - здесь электричества лишены 37 тыс. пользователей. Деревья, обрушившиеся под порывами шквального ветра, повредили высоковольтные ЛЭП во многих районах. Причинен ущерб сотням трансформаторных подстанций.

За последние сутки максимальная скорость ветра - 50 м/с - была зафиксирована на горе Снежка. В других районах Чехии порывы ветра достигали 36 м/с.

На 20 участках национальных железных дорог Чехии наблюдаются проблемы с устранением завалов поломанных ветром деревьев. В ночь на 10 февраля было прекращено движение на линиях между Чехией и Германией.

Администрация Либерецкого края призвала родителей не отправлять своих детей в школы или детские сады 10 февраля.

Из-за непогоды сегодня закрыт Пражский зоопарк.

На большей части территории Чехии 10 февраля до 14.00 по местному времени действует наивысший красный уровень опасности из-за сильного ветра. Чешский гидрометеорологический институт предупреждает, что порывы ветра могут достигать 30 м/с.-0-