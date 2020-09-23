В Чехии усиливают ограничения из-за COVID-19

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 24 сентября рестораны и бары в Чехии должны прекращать работу в 22.00. Об этом сообщает "Радио Прага".

Принятие такого решения СМИ подтвердил новый министр здравоохранения Чехии Роман Примула. До сих пор предприятия общественного питания должны были закрываться в полночь и открываться не ранее 6.00. Министр назвал такие заведения одними из самых опасных мест с точки зрения распространения коронавируса.

Ограничения уже вызвали критику со стороны рестораторов и Экономической палаты Чешской Республики.

С 24 сентября также будут на 14 дней введены ограничения для зрителей, присутствующих на спортивных мероприятиях. Роман Примула сообщил, что там смогут присутствовать не более 2 тыс. зрителей.

Также Роман Примула посоветовал руководству школ рассмотреть возможность введения выходного дня в пятницу, 25 сентября. Таким образом, вместе с выходным в понедельник, 28 сентября, в школах появится четыре свободных дня, что будет способствовать снижению темпов эпидемии. 28 сентября в Чехии отмечается Праздник чешской государственности - День святого Вацлава.

В связи с распространением COVID-19 факультетская больница в Брно ввела запрет на посещение близких и родственников. Исключение составляют пациенты детского возраста, роженицы и пациенты в терминальной стадии заболевания. К подобным мерам ранее приступил ряд больниц Праги и других регионов страны.

22 сентября в Чехии были выявлены 2 394 зараженных COVID-19 пациента, общее количество инфицированных составляет 26,5 тыс. От осложнений, связанных с COVID-19, в чешских больницах с начала эпидемии скончался 531 пациент.-0-