В Чехии ужесточили ограничения из-за COVID-19

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Чехии принял решение с 30 января ужесточить меры против распространения COVID-19 в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, сообщает "Радио Прага".

Предписание правительства коснулось отелей и пансионов. Им разрешено размещать только постояльцев, приехавших в командировку, у которых есть заверенные начальством или другими ответственными лицами справки о необходимости служебных поездок. Эти документы подлежат длительному хранению и могут быть затребованы властями.

Первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек заявил, что жителям Чехии разрешено для отдыха ездить на принадлежащие им дачи только с членами семьи, с которыми они проживают, сообщает ТАСС. "Контакты с другими гражданами должны быть ограничены. Нужно очень хорошо подумать, прежде чем направляться с визитами даже к ближайшим родственникам, проживающим отдельно. Нужно носить респираторы, а не обычные медицинские маски", - заметил Ян Гамачек.

Правительство рассматривает вопрос о возможности запретить гражданам удаляться от места жительства на определенное расстояние, чтобы ограничить распространение COVID-19 между отдельными районами республики.

В Чехии с 27 декабря 2020 года не работают все предприятия, оказывающие разные виды услуг, большинство магазинов, горнолыжные курорты, введен запрет на свободное передвижение с 21.00 до 5.00.

В Чехии общее число заразившихся коронавирусом за время эпидемии достигло 964 660. Из-за COVID-19 умерли 15 944 человека.-0-