В Чехии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация против коронавируса начнется в Чехии 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Бабиша.

"Первая прививка от коронавируса будет сделана 27 декабря, если первая партия вакцины будет доставлена в республику, как ожидается, 26 декабря", - сказал премьер. Сам он намерен пройти вакцинацию после консультации со своим лечащим врачом - из-за проблем со здоровьем.

Чешские власти закупили вакцину против коронавируса при посредничестве Еврокомиссии. Ожидается, что до конца 2020 года ее должны получить во всех 14 краях Чехии. Первая партия из более чем 10 тыс. доз поступит от американской компании Pfizer. Большую часть доз получат жители Праги и крупного города Брно. В центральном военном госпитале в Праге ежедневно будет проводиться вакцинация до 300 пациентов. Первыми прививки от коронавируса получат медики.

Ранее Бабиш сообщил, что страна получит пять различных видов вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация жителей Чехии должна начаться в январе. Она будет добровольной и бесплатной. Прививки от коронавируса в первую очередь будут делаться страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилым гражданам, медикам, а также сотрудникам организаций и служб, задействованным на первой линии борьбы с инфекцией.

Всего в республику с населением 10,71 млн человек должны поступить более 12 млн доз вакцины, что будет достаточно для вакцинации 6,9 млн человек. Власти рассчитывают, что до конца предстоящего лета прививки сделают более половины жителей страны.-0-