В Чехии владельцы ресторанов отказываются закрывать заведения в 20.00

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии владельцы пивных и ресторанов протестуют против ограничений, введенных правительством в связи с COVID-19. Как сообщает "Чешское радио", рестораторы, в частности, отказываются закрывать свои заведения в 20.00.

Владельцы протестуют против ограничений, считая их дискриминацией свободных предпринимателей. "С восьми часов вечера у нас растет поток клиентов, что означает самый серьезный объем оборота. Мы хотим работать, нам необходимо кормить семьи", - рассказал официант одного из ресторанов Петр Горак.

"Наши физические, психические, а главное финансовые силы иссякают. Ограничения уже невозможно выдержать. Неизвестность, постоянные изменения, хаос - все это нас постепенно уничтожает. Приказ закрыть двери в восемь часов вечера означает, что мы лишимся 40% заработка", - заявил хозяин пивоварни Иржи Янечек.

Иржи Янечек

Власти предупреждают, что нарушителям грозят штрафы. "Выписанный на месте штраф - 10 тыс. крон (380 евро), а если дело дойдет до административного разбирательства, то санкция может увеличиться вдвое. В исключительных случаях размеры финансового взыскания могут составить 3 млн крон (113 тыс. евро)", - прокомментировал ситуацию представитель полицейского ведомства Ондржей Моравчик.

Судя по заявлениям в социальных сетях, многие рестораны намерены присоединиться к протестной инициативе и продолжить обслуживать клиентов после 20.00.-0-

Фото ČTK