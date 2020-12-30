В Чехии вновь зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии, по данным Министерства здравоохранения на 30 декабря, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 329 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем, сообщает радио "Прага".
В столице Чехии зафиксировано порядка 2 тыс. случаев заражения COVID-19.
Рекордным также стало и соотношение положительных результатов к числу проведенных тестов. Оно составляет 48,5%. Таким образом, лаборатории подтвердили заражение у каждого второго, прошедшего тестирование.
По информации Минздрава страны, усугубляется и ситуация в больницах - из 5712 госпитализированных 826 находятся в тяжелом состоянии.-0-