В Чехии вновь зарегистрирован суточный максимум заразившихся COVID-19

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Чехии сообщило сегодня, что в стране за прошедшие сутки зарегистрировано максимальное за время пандемии коронавируса число заразившихся - 17 668, что на 390 больше, чем днем ранее, сообщает ТАСС.

Свидетельствующий о дальнейшем ухудшении эпидситуации показатель растет второй день подряд. При этом вирус был выявлен почти у половины сдавших тесты. Общее число инфицированных в Чехии достигло 794 740. За время эпидемии в стране умер 12 621 житель, в том числе 185 за последние сутки. Выздоровели 649 394 человека.

В республике в настоящее время лечение проходят 132 725 заразившихся коронавирусной инфекцией. Госпитализированы свыше 7,1 тыс. больных, из них в тяжелом состоянии находятся около 1 тыс.

Эпидситуация ухудшается на всей территории Чехии. Больницы с 30 декабря переведены на экстренный режим работы: проводятся только неотложные операции, приостановлен прием пациентов для плановой госпитализации.

В Чехии 27 декабря началась вакцинация против коронавируса. С 5 октября восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 22 января. В стране сохраняются масочный режим и жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.-0-