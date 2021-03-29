В Чехии выявили новый штамм COVID-19

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии выявлен новый штамм COVID-19, сообщает чешское телевидение CT24.

В лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно был обнаружен ранее неизвестный вариант коронавирусной инфекции. Исследователи считают, что он не является более заразным, чем британский и южноафриканский штаммы.

Сотрудники лаборатории разработали специальный тест, который может определять, каким конкретно штаммом коронавирусной инфекции болен человек: COVID-19 или, например, британским вариантом, который на данный момент распространен на всей территории Чехии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Чехии на 29 марта зарегистрировано 1 515 029 случаев заражением COVID-19, умерли 25 874 человека.-0-