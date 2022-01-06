В Чехии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса В.1.640

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса В.1.640 в Чехии. Об этом сообщил журналистам директор Факультетской больницы города Градец-Кралове (Восточная Чехия) Владимир Паличка, сообщает ТАСС.

"Лаборатория нашей больницы выдала заключение, что сдавший тест на ковид мужчина, проживающий в Краловеградецком крае, заразился штаммом коронавируса В.1.640. Это первый зафиксированный случай в Чехии", - отметил Владимир Паличка.

Сейчас эпидемиологи устанавливают, каким образом житель региона республики мог заразиться этим штаммом, который был впервые выявлен в сентябре прошлого года в Конго. С того времени в мире было зарегистрировано около 400 случаев его переноса, больше всего - во Франции.

Французские санитарные власти исследуют штамм В.1.640 с ноября и пока классифицируют его как "исследуемый вариант коронавируса".-0-