В Чехии выявлена вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии в регионе Центральная Богемия в мелких фермерских хозяйствах зафиксирована вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на представителей Государственной ветеринарной администрации.

Первая вспышка птичьего гриппа произошла в небольшом животноводческом комплексе в южной части страны. Кроме этого, ветеринары выявили такой же подтип заболевания - H5N8 - в трех местах обитания диких птиц. Данная разновидность заболевания считается не опасной для человека, но может привести к крупным падежам домашней птицы. Специалисты опасаются, что птичий грипп может распространиться и на другие регионы Чехии.

Власти страны призвали фермеров и содержащих приусадебные хозяйства жителей немедленно сообщать в ветеринарную инспекцию республики о случаях внезапной смерти птицы.-0-