В Чехии за сутки выявили в 8 раз меньше зараженных коронавирусом, чем 10 дней назад

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии за прошедшие сутки выявили 1887 случаев заражения коронавирусом, что на 2312 меньше показателя предыдущего дня. При этом еще 5 ноября Минздрав страны сообщал о рекордном числе зараженных с начала пандемии - 15 729, сообщает чешский новостной портал novinky.cz.

Число инфицированных, зафиксированных в стране за минувшие сутки, оказалось наименьшим с 5 октября. С начала эпидемии общее число заразившихся в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн, превысило 460 тыс. С момента вспышки в стране скончались 6208 зараженных, из них 2,7 тыс. умерли с начала ноября. В настоящее время в Чехии болеют коронавирусом 126 602 человека.

О первом случае заражения коронавирусом в Чехии стало известно 1 марта. О второй волне эпидемии в Чехии медики сообщили в сентябре. С 5 октября в республике после почти полугодового перерыва был восстановлен режим чрезвычайной ситуации (ранее действовал с 12 марта по 17 мая), сообщает ТАСС. На этот раз режим ЧС введен до 20 ноября. Глава Минздрава Чехии Ян Блатны заявил 12 ноября, что инициирует его продление до 20 декабря.

В Чехии закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы. В стране введен запрет на свободное передвижение граждан с 21.00 до 05.00, а также на распитие алкогольных напитков на улицах. Запрещено появление на улицах и в общественных помещениях без защитных масок. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей штрафы в размере до 10 тыс. крон (примерно 380 евро).-0-