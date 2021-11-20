В Чехии зафиксирован суточный максимум заражения коронавирусом

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии вчера зафиксировано 22 936 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии.

По данным чешских медиков, число выявленных в пятницу, 19 ноября, случаев заражения ковидом почти на 10 тыс. превысило показатель предыдущего дня. В четверг в Чехии было зафиксировано 13 374 новых зараженных SARS-CoV-2. Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии в Чехии достигло 1 980 849. Из них вылечились 1 751 539 человек, от осложнений умерли 32 005 жителей страны. На данный момент в республике насчитывается около 200 тыс. пациентов с ковидом. Из них госпитализированы 4890, состояние 724 из которых медики характеризуют как тяжелое.

Вакцинация от коронавируса в стране началась 27 декабря прошлого года. Иммунизацию завершили 6 226 142 жителя. В Чехии в последние недели резко ухудшилась эпидемическая ситуация. К наиболее неблагоприятным регионам относится Прага. С понедельника, 22 ноября, в Чехии вводят локдаун для граждан, отказывающихся от вакцинации.-0-