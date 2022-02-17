В Чехии зафиксирована максимальная за 23 года инфляция

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии инфляция в январе достигла 9,9% - самого высокого уровня за 23 года, сообщает "Радио Прага".

В стране дорожает практически все - продукты питания, жилье, электроэнергия, недвижимость. Эксперты отмечают, что рост цен приведет к снижению реальной покупательной способности населения.

Центральный банк пытается подавить инфляцию, но пока безуспешно. По мнению экономистов, инфляция продолжит расти и в ближайшие месяцы превысит 10%. Это связано прежде всего с повышением цен на энергоносители, топливо и продукты питания.-0-