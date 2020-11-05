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05 ноября 2020, 18:23

В Чехии зафиксировано рекордное число заражений с начала пандемии

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии 4 ноября было зафиксировано 15 729 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщает "Радио Прага".

Ранее, по данным Минздрава Чехии, антирекорд был поставлен 27 октября - тогда было получено на 65 положительных тестов меньше.

Хотя в предыдущие дни динамика распространения эпидемии в стране замедлилась, начиная со 2 ноября наблюдается ежедневный прирост.

3 ноября умерли 223 человека с СOVID-19, что стало новым максимумом с начала эпидемии. Всего с марта скончались 4133 инфицированных коронавирусом. По данным на 5 ноября, в стране госпитализированы 8,3 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых 1244 - в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Чехии заразились более 378,7 тыс. человек, 200 тыс. из них уже выздоровели. Сейчас в стране насчитывается 174 820 инфицированных.-0-

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