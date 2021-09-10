В Чехии закрылся крупнейший центр вакцинации от COVID-19

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр вакцинации от коронавируса, крупнейший в Чехии, действовавший в Праге с 3 мая в помещениях построенного в 2019 году конгресс-центра O2-universum, закрылся сегодня. Это произошло на фоне значительного уменьшения в республике в последние недели числа желающих привиться от COVID-19. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на встрече с журналистами высоко оценил работу медиков, которые были задействованы в этом центре, сообщает ТАСС.

"Этот центр вакцинации, как думаю, был лучшим в мире, - сказал Андрей Бабиш. - Он работал прекрасно. Здесь ежедневно получали прививки 7 тыс. человек. Его мощность могла достичь 14 тыс. привитых в день, но этот этап завершился".

В Чехии прививать от COVID-19 будут в поликлиниках и больницах. Желающие смогут это сделать непосредственно у своего лечащего врача. "Таких мест у нас примерно 300. Прививки медики делают без предварительной регистрации", - сказал премьер.

Андрей Бабиш сообщил: в республике с населением около 10,7 млн граждан уколы первой и второй дозой вакцин получили почти 67% из них.

В Чехии за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 682 475. Из них вылечились 1 648 653 человека. От осложнений умерли 30 413 жителей страны.

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. В Чехию поступают вакцины Pfizer и BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson. Ранее полученные дозы препарата британско-шведской компании AstraZeneca власти планируют передать в дар третьим странам. Республика более не закупает продукцию AstraZeneca.-0-