В Чехии завершается действие режима ЧС из-за коронавируса

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса завершится в Чехии 12 апреля, продлившись 188 дней. С этого дня власти приступают к постепенному смягчению социальных ограничений, сообщает ТАСС.

Режим ЧС, в условиях которого Чехия жила также прошлогодней весной во время первой волны пандемии, обеспечил властям возможность оперативно принимать жесткие меры, включая комендантский час с 21.00 до 5.00 и запрет передвижения жителей между административными районами страны. Эти причинившие гражданам наиболее значительные неудобства социальные ограничения перестанут действовать с отменой режима ЧС.

С понедельника возобновятся занятия в начальных школах, а в детские сады вернутся воспитанники старших групп. В детских дошкольных и учебных учреждениях дважды в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. Постепенное возвращение всех учеников в классы ожидается до конца текущего учебного года, если эпидситуация в стране не ухудшится.

Также с понедельника в Чехии возобновят работу рынки сельхозпродукции, прачечные, химчистки, магазины запчастей к автомобилям и бытовой технике, канцтоваров, детской одежды и обуви. В республике пока остаются открытыми лишь аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости. При соблюдении строгих мер санитарно-эпидемиологической безопасности библиотеки смогут обслужить первых читателей, исходя из расчета один человек на 15 кв.м помещения. Посетителей смогут принять зоопарки и ботанические сады, крытые павильоны которых пока останутся закрытыми. Будет возможен осмотр вольеров и экспозиций под открытым небом. Автошколам будет разрешено приступить к проведению занятий и экзаменов на получение водительских прав.

Между тем эпидситуация в Чехии остается одной из наиболее сложных в Европе. Власти поэтому отказались от идеи открыть кафе и рестораны. В республике по-прежнему обязательно носить в общественных местах респираторы с повышенной степенью защиты органов дыхания, продолжит действовать запрет на встречи с числом участников более двух. Исключение сделано для свадебных церемоний и похорон, где разрешено собираться до 15 человек.

В борьбе с коронавирусом Чехия с прекращением действия режима ЧС будет руководствоваться так называемым законом о пандемии. Этот утвержденный недавно национальным парламентом документ значительно расширил компетенции Министерства здравоохранения, предоставив ему право принимать оперативные решения о введении в республике ограничений в случае эпидемий и возникновения других кризисных ситуаций, грозящих здоровью и жизням жителей.

В Чехии, население которой 10,702 млн граждан, с начала пандемии коронавирусом заразились 1 580 189 жителей, из них вылечились 1 449 052. От осложнений после вызываемого вирусом заболевания в республике умерли 27 808 человек.-0-