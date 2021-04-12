В Чехии завершилось действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса после 188 дней действия завершился в понедельник в Чехии. Власти республики приступили к постепенному смягчению социальных ограничений, которое планируется проводить поэтапно с интервалами в две недели. Такую информацию сообщает ТАСС.

Режим ЧС, в условиях которого Чехия жила также прошлогодней весной во время первой волны пандемии, обеспечил властям возможность оперативного принятия в республике жестких мер, включая комендантский час и запрет передвижения жителей между административными районами страны. Эти социальные ограничения перестали действовать с отменой режима ЧС.

В Чехии с понедельника возобновляются занятия в начальных школах, а в детские сады возвращаются воспитанники старших групп. В детских дошкольных и учебных учреждениях дважды в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. Постепенное возвращение всех учеников в классы ожидается до конца текущего учебного года, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится.

С понедельника в Чехии возобновляют работу также рынки сельхозпродукции, прачечные, химчистки, магазины запчастей к автомобилям и бытовой технике, канцтоваров, детской одежды и обуви. В республике остаются открытыми аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости.

При соблюдении строгих мер санитарно-эпидемиологической безопасности с понедельника библиотеки смогут принять первых читателей, исходя из расчета человек на 15 кв. метров помещения. Для посетителей откроют двери зоопарки и ботанические сады, притом крытые павильоны пока останутся закрытыми. Будет возможен осмотр вольеров и экспозиций под открытым небом. Автошколам разрешено приступить к проведению занятий и экзаменов на получение водительских прав.-0-