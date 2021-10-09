В Чехии завершился первый день голосования на выборах нижней палаты парламента

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый день голосования завершился на выборах нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии. Согласно имеющимся в распоряжении ТАСС данным от участковых избирательных комиссий, активность избирателей составила в пятницу от 20% до 50%.
Голосование проходило при соблюдении действующих в стране противоэпидемиологических мер. Находящиеся в помещениях избирательных участков использовали медицинские маски. В субботу голосование начнется в 08:00 и завершится в 14:00 по местному времени.
В ходе голосования более 8 млн избирателей республики, население которой составляет около 10,7 млн граждан, определят, какие из 22 зарегистрированных на выборах политических партий и движений, а также партийных коалиций обеспечат своих кандидатов депутатскими мандатами.
Предварительные итоги выборов благодаря электронной системе подсчета голосов должны быть объявлены уже в субботу вечером.-0-