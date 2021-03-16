В Челябинской области с рельсов сошли 17 вагонов грузового состава с углем

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 978-м км перегона Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области сошли с рельсов 17 груженных углем вагонов, сообщает ТАСС со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в 05.20 по местному времени. "Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено железнодорожное полотно", - сказано в сообщении.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

По предварительным данным регионального ГУ МЧС, ЧП произошло после срабатывания тормозной системы у состава. В результате происшествия задержаны шесть пассажирских поездов.

"Из-за сработки тормозной системы у грузового состава произошел отрыв с 26 по 68 вагон. Из них 17 вагонов, груженных углем, лежат на путях в обоих направлениях. В результате происшествия задержаны шесть пассажирских поездов. Часть из них будет перенаправлена по другой железнодорожной ветке. Пассажиры поезда, следовавшего до станции Челябинск, будут отправлены до станции назначения автобусами", - сказано в сообщении.-0-