В Черное море зашли два боевых корабля НАТО

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной РФ, сообщают РИА Новости.

Это эсминец с управляемыми ракетами Defender ВМС Великобритании и фрегат Evertsen ВМС Нидерландов.

Силы ВМФ России следят за кораблями, сообщает ТАСС. "Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО Defender ВМС Великобритании и фрегата УРО Evertsen ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

На данный момент в акватории Черного моря находится также ракетный эсминец ВМС США Laboon типа Arleigh Burke, прошедший 11 июня через проливы. Корабль этого класса имеет на вооружении управляемое ракетное оружие - способные нести ядерные заряды крылатые ракеты Tomahawk и противокорабельные ракеты Harpoon.

В соответствии с положениями конвенции Монтрё время нахождения военных кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.-0-