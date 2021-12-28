В Черногории мужчина захватил отделение банка

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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Эдин Бегзич захватил отделение банка NLB в городе Бар на юге Черногории и угрожает взорвать его, сообщает газета Vijesti. Часть улицы, на которой расположен филиал банка, была перекрыта. Из соседних зданий эвакуировали людей. На месте работает полиция и пожарная команда. Отмечается, что мужчина, угрожающий взорвать самодельное устройство, наклеил на двери отделения банка слова "Верните украденные у работника Приморки деньги". Ранее преступник опубликовал видеообращение, в котором призвал банк вернуть украденные деньги. "Этот банк украл деньги у честных людей, тружеников Приморья, еще в 2010 году", - заявил Бегзич. "Я буду держать банк под контролем, пока рабочим не выплатят украденные деньги с процентами, причитающимися за все это время", - сказал он. По данным черногорской телерадиокомпании RTCG, в отделении сейчас нет сотрудников банка. С преступником ведутся переговоры.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!