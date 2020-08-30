В Черногории пройдут парламентские выборы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы в Черногории пройдут 30 августа на фоне второй волны эпидемии коронавируса, экономического кризиса, упадка туристической отрасли и восьмимесячных протестов верующих против притеснения православной церкви, сообщает ТАСС.

Как сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории, одновременно с парламентскими выборами состоятся местные выборы в Будве, Которе, Тивате, Андриевице и Гусине.

По данным ГИК, правом голоса обладают 540 026 человек из 620 тыс. населения страны. Избирателям предстоит выбрать из шести коалиций и пяти политических партий. Под номером один в списках стоят социал-демократы Ивана Брайовича, на втором - "Боснийская партия", на третьем партия "Хорватская гражданская инициатива", на четвертом - Социал-демократическая партия "Сильная Черногория", на пятом - Хорватская партия реформ Черногории, на шестом - коалиция "Черное на белое", объединяющая Гражданское движение URA, Союз граждан CIVIS, Союз правды и примирения, на седьмом - коалиция албанских партий, на восьмом - коалиция вокруг правящей Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича "Решительно за Черногорию! ДПС-Мило Джуканович". Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" во главе с профессором Здравко Кривокапичем расположилась в списке под номером 9, на десятом месте "Албанский список Генчи Ниманбегу и Ника Джелосая", на 11 месте - оппозиционная коалиция "Мир - наша нация".

Выборы станут одиннадцатыми по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Черногория - это парламентская республика, в которой законодательным органом является однопалатный парламент - Скупщина, состоящий из 81 депутата. Помимо законотворчества, в ее полномочия входит принятие конституции, парламент также утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.

Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки).-0-