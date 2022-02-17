В Черногории смягчили антиковидные ограничения

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт общественного здоровья Черногории объявил о смягчении противоэпидемических мер. Послабления вступают в силу с 18 февраля и будут действовать до 4 марта. Об этом сообщил директор института Игор Галич, пишет ТАСС.

Согласно одобренным правилам, гражданам разрешат проводить свадьбы, дни рождения и другие частные мероприятия. Условием для участия будет наличие сертификатов о перенесенном заболевании, вакцинации или отрицательном тесте на коронавирус, а также возможность разместить людей с расчетом 10 кв.м на человека.

Заведения общественного питания смогут работать с 7.00 до часа ночи. Посетителям необходимо иметь COVID-сертификаты.

Гражданам разрешат организовывать похороны в присутствии до 50 человек при условии, что будут соблюдены противоэпидемические меры.

Правила для туристов в Черногории останутся без изменений. Иностранные граждане могут въехать в республику через любой пограничный пункт при наличии одного из документов: подтверждение полной вакцинации; справка об отрицательном ПЦР тесте на коронавирус, выданная не раньше, чем за 72 часа; негативный экспресс-тест на наличие вируса, выполненный не ранее, чем за 48 часов; подтверждение перенесенного заболевания (действительно полгода).-0-