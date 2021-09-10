В Черногорию смогут въехать только вакцинированные туристы

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черногорию с 14 сентября будет разрешен въезд только тем иностранным гражданам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает телеканал RTCG.

"Сертификат будет признаваться действительным только в том случае, если пройден полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней, если это вакцина, которая требует одной дозы", - отметила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

А чтобы не быть в самоизоляции, иностранному гражданину необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позже 72 часов до въезда в страну, или быстрый тест, со сроком не позднее 48 часов.

По данным Университета Хопкинса, с начала пандемии в Черногории зарегистрировано 120 149 случаев заражения COVID-19, умерли 1785 человек.-0-