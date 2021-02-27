В Черном море начались учения НАТО

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения НАТО начались в Черном море, официальная церемония открытия состоялась сегодня в румынском порту Констанца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на румынское радио.

Маневры проходят с 27 февраля по 6 марта. В них участвуют более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции, задействованы 13 кораблей и 9 самолетов.

"Учения включены в программу многонационального усиленного объединенного обучения НАТО, - отметил штаб румынских ВМС. - Их цель - оптимально использовать мощности НАТО для укрепления способности альянса к быстрой реакции в условиях продолжающихся изменений в региональной среде безопасности".

Сценарий учений включает эпизоды борьбы против подводных угроз, в ходе которых будут операции НАТО по гидрографической разведке, обнаружению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, смешанные эпизоды борьбы против авиации, надводных кораблей и подводных лодок неприятеля, а также буксировки поврежденных кораблей, заправки топливом на море и оказания первой помощи. На земле запланирован эпизод совместных действий Минобороны и МВД в условиях взрыва гидротехнического сооружения на румынском побережье.

От Румынии в учениях задействованы минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval. Иностранные участники представлены на учениях минными тральщиками Tsibar (Болгария) и Evropi (Греция), подводным роботом с дистанционным управлением (Турция), водолазами (США), боевыми самолетами Rafale (Франция) и Eurofighter Typhoon (Испания).

Союзное морское командование НАТО одобрило участие в маневрах постоянной военно-морской противоминной группировки НАТО. В нее входят учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa (Турция), морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu (Румыния) и Priboy (Болгария), а также минные тральщики Tajo (Испания) и Ayvalik (Турция).-0-