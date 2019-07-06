В Черном море перевернулось судно – погибли два человека

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогулочное судно опрокинулось в Черном море около Джубги на борту находились 43 человека. Об этом сообщает ТАСС.

Два человека погибли, выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. Возбуждено уголовное дело. В СК подтвердили гибель двух человек при опрокидывании прогулочного судна в Черном море.

Погибшие оказались жителями Мордовии и Белгородской области. Местонахождение четырех человек не установлено.

Капитан судна, которое перевернулось в Черном море в районе поселка Джубга, будет объявлен в розыск.-0-