В Черновцах жители выступили против усиления карантина

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черновцах (Украина) вводят новые карантинные ограничения из-за внесения города в красную зону. В связи с этим под стенами Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) устроили протест, сообщает РБК-Украина.

Протестующие требуют разрешить и дальше работать детским садикам, учреждениям питания и другим предприятиям. Первый заместитель главы Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк во время разговора с митингующими назвал акцию политической.

20 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отнесла Черновцы, Кицманский и Заставновский районы Черновицкой области в красную зону карантина.

Первый случай заражения COVID-19 в Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: украинские регионы поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. По состоянию на 21 августа в Украине лабораторно подтвердили 100 643 случая COVID-19, из них за последние сутки - 2 106. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 2,1 тыс. Как сообщалось, 20 августа в Украине количество новых случаев коронавируса впервые с начала эпидемии превысило 2 тыс.-0-