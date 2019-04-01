В чешском Брно троллейбус столкнулся с трамваем: пострадали 40 человек

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре чешского города Брно столкнулись троллейбус и трамвай, пострадали около 40 человек, пятеро из них получили серьезные ранения, сообщает новостной портал Expats.cz .

Фото 420on.cz

Авария произошла сегодня около 14.00 по местному времени на трамвайной остановке Масна. Как сообщает чешский портал 420on.cz , троллейбус №33 столкнулся с трамваем, который ехал без пассажиров. Пресс-секретарь пожарной службы Брно Ярослав Микошка рассказал, что некоторые пассажиры оказались заблокированы в троллейбусе, их вытаскивали спасатели.

Железнодорожная инспекция расследует причины и обстоятельства аварии. Ущерб от происшествия предварительно оценен в более чем 1 млн крон. Улица, на которой произошла авария, закрыта для движения.-0-