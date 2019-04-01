В чешском Брно троллейбус столкнулся с трамваем: пострадали 40 человек

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре чешского города Брно столкнулись троллейбус и трамвай, пострадали около 40 человек, пятеро из них получили серьезные ранения, сообщает новостной портал
Авария произошла сегодня около 14.00 по местному времени на трамвайной остановке Масна. Как сообщает чешский портал
Железнодорожная инспекция расследует причины и обстоятельства аварии. Ущерб от происшествия предварительно оценен в более чем 1 млн крон. Улица, на которой произошла авария, закрыта для движения.-0-
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