В чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 13 человек отравились угарным газом в придорожном ресторане в городе Яблонец-над-Нисоу на северо-западе Чехии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя службы скорой помощи Михаэля Георгиева.

Инцидент произошел вечером 11 января. "В ресторан были вызваны врачи, чтобы помочь почувствовавшим себя плохо людям. По прибытии медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень CO. Сразу после этого в ресторан были вызваны работники пожарной охраны и полиции. В больницы города перевезены 13 человек, одна из пострадавших помещена в тяжелом состоянии в гипербарическую камеру. Пожарные в течение ночи проверили систему отопления в ресторане и проветрили помещения", - рассказал Георгиев.

Он отметил, что отравление угарным газом может быть смертельным при его вдыхании в больших дозах. Источником обычно являются неисправные газовые, дровяные и угольные системы отопления жилых и рабочих помещений, системы вентиляции в автомобилях. В данном случае возможной причиной стало нарушение системы газового отопления в заведении.-0-