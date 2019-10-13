В Чикаго мужчина застрелил четверых, трое из них - граждане Болгарии

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Болгарии погибли при инциденте со стрельбой в Чикаго в США. Об этоv сообщил МИД Болгарии.
В Чикаго было застрелено четыре человека, пятый - в критическом состоянии. МИД Болгарии подтверждает, что погибшие - две женщины и один мужчина - граждане Болгарии. Вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева дала указание генеральному консульству в Чикаго оказать необходимое содействие гражданам Болгарии.
Генеральный консул Болгарии в США Иван Анчев в интервью телеканалу
Мэр Чикаго Лори Лайтфут прокомментировала убийство в
Мужчина застрелил четырех человек в их квартире, сообщила 13 октября телекомпания
По ее данным, преступление было совершено ночью. 67-летний мужчина открыл стрельбу по четырем людям, которые ужинали в своей квартире. Затем нападавший поднялся по лестнице и тяжело ранил женщину.
Стрелявший задержан. По предварительной информации, он был знаком со своими жертвами. Мотивы преступления устанавливаются.-0-