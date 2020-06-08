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08 июня 2020, 00:32

В Чикаго отменили комендантский час

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8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Чикаго (штат Иллинойс) Лори Лайтфут отменила комендантский час в городе. Об этом Лайтфут сообщила в своем Twitter, передает ТАСС.

"Я знаю, как трудно пришлось нашему городу и всей стране. Я благодарна жителям за их готовность к сотрудничеству в преодолении этого сложного периода времени", - добавила она. Лайтфут уточнила, что ограничения на движение наземного транспорта в центре Чикаго уже сняты.

Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США. В Лос-Анджелесе и многих населенных пунктах штата Калифорния, а также в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Далласе (штат Техас), Денвере (штат Колорадо), Сент-Поле (штат Миннесота) и в Вашингтоне такой режим уже отменен. Комендантский час был отменен на одну ночь в Атланте и Филадельфии (штат Пенсильвания), но остается в силе в Буффало и Майами (штат Флорида).-0-

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