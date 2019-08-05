В Чикаго произошла стрельба

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс), сообщает 4 августа телекомпания CBS .

По ее сведениям, инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье в одном из парков в центре города. Очевидцы рассказывают, что выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины. Пострадали семь человек, состояние одного из них оценивается как критическое.

К настоящему моменту преступник находится в розыске. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.-0-