В Чикаго в результате стрельбы погиб 4-летний ребенок

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чикаго за минувшие выходные в результате стрельбы погиб четырехлетний ребенок, еще семеро в возрасте от 12 до 18 лет получили ранения разной степени тяжести, сообщает ABC News.

Полиция Чикаго сообщила, что 4-летний мальчик находился в своем доме, когда возле дома произошла стрельба. Ребенка доставили в детскую больницу, где он скончался. Преступника разыскивают.

Согласно данным полиции, в Чикаго за первые восемь месяцев этого года в результате перестрелок погибли не менее 280 несовершеннолетних и были застрелены 2344 человека, что на 9% больше, чем за тот же период 2020 года. В этом году полиция расследовала 524 убийства, что на 3% больше, чем в прошлом году.-0-