В Чикаго за сутки в перестрелках убиты шесть человек, 37 пострадали

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чикаго за минувшие выходные в результате перестрелок по меньшей мере 6 человек убиты и 37 ранены, в том числе трехлетний мальчик, сообщает ABC News.

В одном из инцидентов 19 сентября пять человек в возрасте от 18 до 47 лет были ранены, когда двое неизвестных подъехали на автомобиле и открыли огонь по группе людей, собравшейся на улице. По словам полиции, преступники скрылись в неизвестном направлении.

Также 19 сентября был застрелен 27-летний водитель эвакуатора во время обслуживания придорожных клиентов в районе Энглвуд на южной стороне города. Мужчина работал, когда кто-то подошел пешком и несколько раз выстрелил в него. Пострадавший был доставлен в больницу, где и скончался.-0-